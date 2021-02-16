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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak, sıcaklık 8 ila 15 derece arasında düşecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak, sıcaklık 8 ila 15 derece arasında düşecek

- Erzincan ve Erzurum'dan yüksek kesimlerden kar, kış görüntüleri

Yağmurlu Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Karla Mücadele Kar Yağışı 

-- Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları

( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN

- Bir süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde bugün kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ila 15 derece arasında düşecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan kar yağışlı, aralıklı olarak da karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan ve Iğdır yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. “Buzlanma ve don uyarısı” Hava sıcaklığının Çarşamba ve Perşembe günleri 8 ile 15 derece azalmasının ve sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği bölgede, buzlanma ve don hadiselerinin olabileceği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
“Kuvvetli rüzgâr uyarısı” Bölge genelinde kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi vs.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum’da sıfır, Kars, Ardahan ve Ağrı’da eksi 3, Iğdır’da 5, Erzincan’da eksi 5 derece olarak ölçüldü. (AA-AA)
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