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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Doğu Anadolu'da ekiplerin Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı - KARS

Doğu Anadolu'da ekiplerin Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı - KARS

- Ekiplerin maskesini doğru takmayan vatandaşı uyarması - Ekiplerin iş yeri denetimleri yapması - Ekiplerin vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarmalarıDoğu Anadolu'da ekiplerin Kovid - 19 denetimleri sıklaştırıldıKARS - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında sıkı denetimler gerçekleştirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi ve valiliğin koordinesi doğrultusunda iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında Kovid - 19 önlemleri dolayısıyla denetimde bulundu.Faikbey Caddesi'ndeki denetimlerde ekipler, iş yerleri ile otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarını kontrol ederek sürücüler ile yolcuları maske ve sosyal mesafe başta olmak üzere Kovid - 19 kurallarına uymaları konusunda uyardı.Ekipler, kafe, kıraathane ve kuaför gibi iş yerlerinde çalışanlardan, işletmelerini saat 22.00 itibarıyla kapatmalarını istedi.

Koronavirüs Toplu Taşıma Gesi Kıraathane Trol 

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