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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı

Doğru bilinen yanlış hakkında sürücülere önemli uyarı

Anahtar yapımından görüntü

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Kış Mevsimi Kar Yağışı 

-otomobil anahtarından görüntü
-araç anahtarlarından görüntü
-Anahtarcı Bahadır Erdem ile röp .
-kapı kilidi bakımından görüntü

( DÜZCE )- Yazın biriken tozlar, kışın donmaya sebep oluyor- Anahtarcı Bahar Erdem: "Donan kilitleri sıcak su ile açmaya çalışmayın" DÜZCE

- Yurt genelinde yaşanan hava sıcaklığındaki ani düşüş, kilitlerde donma ve anahtarlarda kırılmalara sebep oluyor. Donma olaylarında sık kullanılan sıcak su eyleminin daha fazla buzlanmaya yol açtığını belirten uzmanlar, sürücülere uyarılarda bulundu. Geç gelen kış mevsimiyle birlikte hava sıcaklığının ani düşüşü, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Düzce’de kar yağışıyla düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte gündelik yaşantıda kullanılan kilitlerde donma olayları yaşanmaya başladı.
Çilingirlik yapan Bahadır Erdem, "Özellikle 3 yaş altı araçlarda kapı kilitleri yaz aylarında tozlu havalarda toz, toprak topladığı için süreç içerisinde bunlar oksitlenmelere sebep olabiliyor. Kış aylarında da özellikle soğuk havalarda içeride biriken pislikler nedeniyle donmalar hızlanıyor. Bu anlamda yapılması gereken kapı kitlerinin bakımlarının yapılmasıdır" dedi.
"Donan kilitleri sıcak su ile açmaya çalışmayın" Kapı kilitlerinin donması durumunda yapılabilecekleri anlatan Erdem, "Kapılar donduysa sürücüler anahtarları ile beraber araçlara girmesi gerekenler için konuşuyorum çok da fazla bir seçenek olmuyor donduğu zaman. Su olabilir. Herkesin yaptığı sıcak su dökümü oluyor ama soğuk havada sıcak suyu dökmek orada daha fazla bir buzlanmaya sebebiyet veriyor. Çok fazla çözüm olmuyor bu açıkçası. Donmuş kapı kilitlerinde yapılabilecek çok da fazla bir şey yok. Çilingir hizmetiyle bu iş çözülebilir. Bunun dışında havanın ısınmasını beklemek en doğrusu" şeklinde konuştu.
(EB-HFV-
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