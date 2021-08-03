Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini ağlayarak yangın bölgesine gönderdi

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Manavgat yangın zedeleri için tek yürek olan Edirne’nin nine hatun kadınlarının başlatmış olduğu yardım kampanyasında gözyaşlarına hakim olamayan kadınlar birbirlerine sarılıp ağlarken, doğmamış bebeğinin kıyafetlerini dahi yangın zedelere gönderen vatandaşlar vardı. Manavgat yangın zedelerine yardım göndermek isteyen Edirne’nin İstasyon Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kampanya başlattı. Kimi ayakkabı, kimi battaniye, kimi giyecek kimi de doğmamış bebeğine aldığı bebeklik eşyaları Manavgat yangın zedelerine göndererek yaraların sarılmasına destek verdi. Doğmamış bebeğinin çeyizini Manavgat’a gönderdi İsminin açıklanmasını istemeyen yan komşusunun doğmamış bebeğinin kıyafetlerini, beşiğini ve battaniyelerini dahi yangın zedelere gönderdiğini söyleyen yardım kampanyasına destek veren kadınlardan Gül Öztürk, duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

Gözyaşlarına hakim olamadılar Yardım kampanyasına yıllardır sakladığı bebeğinin battaniyesini getirerek destek veren Şükran Zenger, duygu dolu anlar yaşadı. Zenger’in ağladığını gören diğer kadınlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve Zenger’e sarılarak ağlamaya başladı.

“Yangın bölgesinde bulunanlar bizim evladımız, hepimiz anayız” diyen Zenger, bebekleri yüreğinde hissettiğini söyledi.



“Allah Türkiye’mize yardım etsin, acıları acımızdır” Yardım kampanyasını başlatan Zuhal Azseven, yardım kampanyasına desteğin çığ gibi büyüdüğünü söyledi.



Yangın zedelerin acılarının kendi acıları olduğunu ifade eden Kıymet Yılmaz da, yangın zedelerle birlikte kendilerinin de üzüldüğünü belirtti.

Dualarının yangın zedelerle olduğunu ifade eden Yılmaz, “Allah Türkiye’mize yardım etsin” dedi.

“Aynı olay bizim de başımıza gelebilir” Yardım kampanyasına destek veren Meryem Yıldırım da, “Manavgat halkının yaşadığı yangın felaketini yarın biz de yaşayabiliriz” dedi.

Yangın zedelerin görüntülerini televizyonda görünce çok etkilendiğini söyleyen bir başka yardımsever vatandaş da, imkanlar dahilinde giyecek yardımında bulunduğunu anlattı. Oyuncaklarını gönderdi Kampanyaya destek veren çocuklardan biri olan Vahit Can Azseven de, yaşıtlarının görüntülerini televizyonda görünce çok etkilendiğini söyledi.



İmkanlar dahilinde yangın bölgesine gönderilmek üzere hayvan yemiyle birlikte yaşıtlarına oyuncak gönderdiğini belirtti.

(ŞU-

