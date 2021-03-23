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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı

Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı

Doğaseverlerin tırmanışların görüntü

Hafta Sonu Hatıra Fotoğrafı Harekete Geç Şili 

-Manzaradan görüntü
-Detaylar
-fotoğraf

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizlili doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirveye çıkarak, Türk bayrağı ile poz verdi. Karlı kaplı zirvede eşsiz manzaranın tadını çıkartan doğaseverler o anları saniye saniye kaydetti.
Denizli’de Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (PAKDOS) üyeleri hafta sonunu zirvede geçirdi. Saat 10.00 sıralarında harekete geçen 27 kişilik kafile 8 kilometrelik tırmanışın ardından zirveye ulaştı. Doğaseverler, 2364 metre yükseklikteki Çameli Garkın Dağları Aladiş manzaranın tadını çıkarttı. Karlarla kaplı zirvede Türk bayrağı ve kendi filamanlarını açan grup, hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğaseverler o anları ise saniye saniye kaydetti.
8 kilometre tırmanış ve 8 kilometre iniş parkuru ile toplam 16 kilometre yürüyen doğaseverler, zirveye çıkışın ardından inişe geçerek yolculuklarını tamamladı.
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