Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Doğankent’teki afet konutlarının inşaatı sürüyor

Doğankent’teki afet konutlarının inşaatı sürüyor

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Afet Konutları Sel Afeti İstinat Duvarı Sel Felaketi İçme Suyu 

-VALİ ÜNLÜ'NÜN ZİYARETİ

( GİRESUN -DRONE) GİRESUN

- Giresun’da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Doğankent’te inşa edilen afet konutlarında sona yaklaşıldı. Giresun Valisi Enver Ünlü, Doğankent ilçesini ziyaret ederek sel afetinin ardından yapımına başlanan 156 konut ve 70 dükkânın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ünlü, sel konutlarının Ağustos ayında hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün verilerine göre, acil yardım ödeneğinden Doğankent ilçesine 134 bin 102 lira içme suyu ödeneği, 1 milyon 656 bin 813 lira istinat duvarı ödeneği, 1 milyon 515 bin 345 lira istinat duvarı ve kaya ıslahı yapımı ödeneği, 56 kişiye 322 bin 750 lira araç yardımı ve 436 bin 500 lira kira yardımı yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement