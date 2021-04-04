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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Doğalgazı açıp 2 çocuğu ile intihara kalkıştı

Doğalgazı açıp 2 çocuğu ile intihara kalkıştı

Olay yerinden detay

( BURSA )-İntihara kalkışan annenin durumun ağır çocukların ise iyi olduğu öğrenildi BURSA

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Gaz Zehirlenmesi Doğalgaz Zehirlenmesi 


- Bursa’da yaşayan iki çocuk annesi bunalıma girerek intihara kalkıştı. Olay, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vanimehmet Mahallesi Hilal Cadde üzerinde ikamet eden iki çocuk annesi Dilan Ö., (26) bunalıma girerek mutfaktaki doğalgaz ocağını açarak intihara kalkıştı. Dilan A., durumunun kötü olduğunu anlayınca polisi arayarak doğalgaz zehirlenmesi ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Polis, itfaiye ve 112 Acil servis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Dairede kimseye ulaşamayınca daire kapısı kırılarak içeri girdi. Hareketsiz şekilde yatan Dilan Ö.’ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Kestel Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler mahallede güvenlik önlemi alırken, Dilan Ö., Kestel Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Dilan Ö.’nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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