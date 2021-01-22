Doğalgaz kutularına zarar vererek kabloları çalmaya çalışan şahıs böyle görüntülendi

-Çevreyi incelemesi

-Doğalgaz kutularına zarar vererek kabloları çalmaya çalışması



( HATAY ) HATAY



- Hatay’da bir kişi doğalgaz kutularına zarar vererek alüminyum kablolarını çalmaya çalıştı. Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da Cebrail Mahallesi’nde bir kişi doğalgaz kutularına zarar vererek, alüminyum kablolarını çalmaya çalıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, doğalgaz kutularına zarar veren kişi, çevre binadaki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde kişinin önce çevreyi kontrol ettiği, daha sonra ise doğalgaz kutusunu açmaya çalıştığı görülüyor. (GKH



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