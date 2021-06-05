Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Doğalgaz borusu patladı

Doğalgaz borusu patladı

Patlayan doğal gaz borusu

Doğalgaz İş Makinesi Gaz Sızıntısı Alt Yapı Çalışması Doğalgaz Borusu 

-Doğalgaz ekiplerinin gelmesi
-Yaşananlardan görüntü
-Olayın meydana geldiği yerde yapılan çalışmalar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te iş makinesinin alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patlaması büyük paniğe ve korkuya neden oldu. Olası bir facianın yaşanmadığı olayda ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı. Edinilen bilgilere göre olay, Yeni Mahalle Makasbaşı mevkiinde geldi. Yağmur suyu dranajı için kazı yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edilirken, çalışma yapan işçiler ise olası bir patlamaya karşı bölgen uzaklaştı. Dakikalarda devam eden gaz sızıntısına rağmen araçların geçiş yaptığı alanda yaşanan panik doğalgaz ekiplerinin hattın vanasını kapatmasıyla son buldu. 3 mahallesinin doğalgazının kesilmesine neden olan patlama sonrası hattın onarımı için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement