Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Kültür-Sanat
Doğal taşlar yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Doğal taşlar yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu

Doğal taşlar yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu

Doğal Taş Ve Takılardan görüntü

Esnaf İran Yabancı Turist Özel Tasarım Turist 

-Mağazadan görüntü
-Hasan Peke röportaj
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da işlenen taşlar yerli ve yabancı turistlere özel olarak tasarlanıyor. Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi İran, Madagaskar, Afrika akitleri doğal taş ve takılara oldu. Hasan Paşa Hanı'nda 12 yıldır esnaflık yapan doğal taş işletmecesi olan Hasan Peke, Diyarbakır’a gelen turistlere özel tasarımlarda yaptıklarını kaydetti.
Kehribar taşı olmak üzere bütün doğal taşlara ilgi olduğunu aktaran Peke, isteğe göre tasarım yapıldığını kaydetti.
Peke, “Burçlara göre bileklik, kolye, küpe gibi takılara tasarım yapıyoruz. Her türlü sorun, sıkıntıya doğal taş ile çözüm olan akit taş ve mavi akit taşlarımız stresi ve nazarı alan taşlarımızdır. Bazı taşlar var tokluk hissi veren bazı taşlar duygusal travmaları iyileştirdiğine inanılan taşlar mevcut. Dünyanın her yöresinden gelen taşlarımız var, İran, Madagaskar, Afrika akitleri dize halinde gelip müşterinin isteğine göre bileklik, kolye tasarlıyoruz. En çok satılan taş akit taşıdır” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı