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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı hastaneden kaçtı

Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı hastaneden kaçtı

Polisin evin kapasına gelmesi

Polis Hastane Sigara Sağlık Ekipleri Bulduk 

-Kapıyı açan kadın ile polisin diyaloğu
-Doğalgaz vanası
-Kadının ölmek istediğini söylemesi
-Polisin kendini nasıl bulduklarını sorması
-Sağlık ekiplerinin eve gelmesi
-Olayın olduğu evin dış görüntüsü ve camda polis
-Polis aracı
-Kadının sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılması
-Ağlayarak ambulansa götürülmesi
-Ambulansa binmesi
-Ambulansın hastaneye gidişi
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da evinde doğal gazla intihara kalkışan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviyi kabul etmeyerek kaçtı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, bir kişinin evinde doğal gazı açıp intihara kalkıştığı ihbarı üzerine olay yerinde polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis olayın meydana geldiği birinci kattaki dairenin önce vanayı kapatarak doğal gazı kesti. Daha sonra evin kapısını çalan polise elinde sigarayla kapıyı açan 50 yaşındaki S.K. paniğe sebep oldu. Eden yoğun gaz kokusu etrafa yayılırken, polis sigarayı kadının elinden alıp her hangi bir patlamaya karşı tedbir alarak pencereleri ve kapıyı açık tutup evi havalandırıp ambulans istedi. Polisin eve geldiğinde pencerede sigara içtiği iddia edilen kadın "Sadece ölmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi.
Polislere kendisini nasıl bulduklarını soran kadın ölmek istediğini tekrarladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K.'nin tedaviyi kabul etmeyerek hastaneden kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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