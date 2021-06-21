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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Doğal gazla çalışan fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı

Doğal gazla çalışan fırın bomba gibi patladı: 1 yaralı

Yaralının hastanede görüntüsü

Hastane Bakanlık 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralı ile röportaj
-Hastanenin dış görüntüsü
-Olay olduğu pide salonu
-Polislerin patlamanın olduğu fırında inceleme yapması

( SAMSUN )- Bir hafta içinde ikici kez patlayan doğal gaz fırını az kalsın öldürüyordu SAMSUN

- Samsun'da bir hafta içinde ikinci kez patlayan pide salonundaki doğal gazla çalışan fırında alevler içinde kalan iş yeri sahibi ölümden döndü. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs, fırının bomba gibi patladığını söyledi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Şehitler Sokak'ta bulunan bir pide ve kebap salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Halil Öztürk (41) pide ve kebap yaptıkları doğal gazla çalışan fırının gazını açıp çakmağı çakınca fırında biriken doğal gaz bomba gibi patladı. Alevler içinde kalan 4 çocuk babası Halil Öztürk ölümden dönerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk tedavi altına alındı. "Çakmağı çakınca bomba gibi patladı" Çocukluğundan beri lokantalarda çalıştığını ve 2 ay önce kendisine iş yeri açtığını belirten Halil Öztürk, "Sabah geldim. Fırının gazını açtım. Çakmağı çakınca bomba gibi patladı. Bir hafta önce de yine patlama oldu. Fırını yapanlar, 'bakanlık izni ile yapıldı. İyi fırın hiç bir şey olmaz' dediler. İki seferdir aynı şeyi yaşıyorum. Geçen haftaki patlamada da yaralandım. Tam iyileştim yine patlama oldu" dedi.
Polis olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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