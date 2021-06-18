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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Doğa tutkunları Vanadokya’yı gezdi

Doğa tutkunları Vanadokya’yı gezdi

Traverten ziyaretinden görüntü

Ziyaretçiler 

-Gezginlerden görüntü
-Hoşap Kalesi ve Kelekom Köprüsü ziyareti
-Çocuklardan detay

( VAN -ÖZEL) VAN

- Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van’ın Başkale ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle Pamukkale'yi andırdığı için yöre halkı tarafından da "Vanadokya" olarak adlandırılan travertenleri gezdi. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Anadolu'nun önemli bir turizm kenti olmaya aday Van'ın gizli kalmış doğa harikası güzellikleri göz kamaştırıyor. Van'a 150, Başkale ilçe merkezine 45 kilometre mesafedeki Dereiçi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 bin 400 rakımdaki travertenler ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, amaçlarının insanları doğayla buluşturmak, doğa bilincini yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.
Doğanın insana ihtiyacı olmadığını ama insanların doğaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Demez, “Onun için hep beraber doğaya sahip çıkmamız, doğayı doğadaki varlıkların yaşam haklarını korumamız şart. Aksi durumda geleceğimizi yok etmiş olacağız. Doğada insan kendini buluyor. Zihinsel, ruhsal yorgunluk için tek çare doğayla buluşmaktır. Doğaya zarar veren, daha doğrusu geleceğe zarar veren üç grup vardır. Bunların başında define bahanesiyle tarihi yapıları yok eden define avcıları, avcılar ve piknikçilerdir. Bu üç grup olmazsa doğa, doğada olan canlılar ve bütün insanlar rahat edecek” dedi.
Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, travertenlerin ardından tarihi Hoşap Kalesi ve Kelekom Köprüsü’nü ziyaret ederek doyasıya eğlendi.
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