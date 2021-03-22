Doğa severlerden Nevruz Bayramında doğa yürüyüşü

-röportaj



( ERZURUM ) ERZURUM



- Oltulu Doğa severler Nevruz Bayramında doğa yürüyüşü yaptılar. Oltulu Doğa Sever yürüyüş ekibi, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeni ile Şenkaya Nişantaşı Köyü Eğri kuzeylerde 10 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Oltulu Doğa Severler meradaki hayvan sulaklarını da elleriyle temizlediler Doğa Sever Avukat Muharrem Kalyon, “Bahar Bayramı, Nevruz Bayramı Türklük Bayramı. Şenkaya’nın Nişantaşı köyü eğri kuzeyler mevki eski köy yolundan yürümeye başladık kamışlık mevkide mola vereceğiz. Sonra Bektaş’ın kuşağından Koçtaş’ına geçip tekrar geri dönerek yürüyüşümüzü sonlandıracağız” dedi.

Öğretmen Hakan Yeşilyurt ise “Her milletin kendi kültür tarihlerinde önemli günleri vardır. 21Mart Türk Milleti açısından önemli bir gündür. Çin ve İran kaynaklarına göre Türklerin Ergenekon'dan çıkış günüdür bu bakımdan Türk Milletinin ortak tarihini yansıttığından dolayı çok önemli Bayram olarak geçmektedir Türk Bayramı olarak geçmektedir. Tabi ki terimsel olarak değeri vardır bugün gece ve gündüzün eşit olduğu gündüzlerin uzamaya başladığı gündür baharın başlangıç günüdür eski tabirle koç katımı günüdür kuşların kuzey yarım küreye göç ettiği gündür Türk Milletinin 4658. Nevruz Bayramı Kutlu olsun. Bugün doğa severler olarak hem yürüyüşümüzü yaptık hem de Nevruz Bayramımızı kutladık” dedi.

(DMA-AT)



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