Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Doğa harikası Nemrut Kalderasında korkutan yangın
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Doğa harikası Nemrut Kalderasında korkutan yangın

Doğa harikası Nemrut Kalderasında korkutan yangın

Yangın

Kalder Yangın Ziyaretçiler Yangına Müdahale Krater Gölü 

-Yanan bölgeler
-Yükselen duman
-Detay

( BİTLİS ) BİTLİS

- Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüzlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı. Dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Kalderasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgede bulunan ziyaretçiler yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Şimdiye kadar büyük bir alanda alevler yükselirken, doğa harikası kalderayı dumanlar kapladı. Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların da yeni gözdesi haline gelmişti. (MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement