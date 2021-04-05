Doğa harikası Eğrigöl’ün yolu açılıyor

-Kar tünelinden görüntü

-Kar içinde tünel yapan işçi

-Araçların kar tünelindeki görüntüsü



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Hadim ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Geriş Dağı’nda kar nedeniyle kapalı olan yollar açılıyor. Orta Torosların en yüksek zirvelerinden biri olan Geyik Dağı’nın eteğindeki doğa harikası Eğrigöl ve Antalya’nın yaylalarına ulaşımda kilit nokta sayılan Geriş Dağı’nda metrelerce karla mücadele ediliyor. Doğasever, fotoğraf tutkunu ve yaylacıların sıkça kullandığı güzergahlardan biri olan Geriş Dağı’nda Nisan ayına gelinmesine rağmen yaklaşık 4 metre kar bulunuyor. İlçeye bağlı Dedemli Mahallesi Muhtarı Yunis Özer, yaptığı açıklamada, yerli turist ve yaylacıların yolun açılması için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



Dağın eteklerinde karın eridiğini ve dağın sadece bir bölümünde kar bulunduğunu belirten Özer, “Geriş Dağı'nın Hadim sınırları içinde kalan bölümlerinde ilçemize ait mahalle ve yaylalar var. Dağın diğer tarafında ise Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçelerine ait yayla ve mahalleler bulunmaktadır. Bu yayla ve mahallelere ulaşım için Geriş Dağı’nın kullanılması gerekiyor. Ayrıca doğa sporcuları ve fotoğrafçılar da yılın bu mevsiminde Eğrigöl ve Geyik Dağı’na tırmanış için bu güzergahı tercih ediyor. Bu nedenle çokça rağbet gören bir geçit konumunda. Şu anda bu yolun yaklaşık 200 metrelik bir kısmında rüzgarla birikmiş kar kütlesinin temizleme çalışması yapılıyor. Kar kalınlığı 4-5 metre civarında. Her sene olduğu gibi bu sene de araçlar kar tünelinin içinden geçecek. Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanarak yolun açılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Şahin de, dört mevsimin bir arada yaşandığını belirterek, “İlçemizin bir tarafında ağaçlar çiçek açtı, bağ bahçe işleri yapılıyor. Bu tarafta ise metrelerce kar ile mücadele ediyoruz. Aşağıda çiçek açan ağaçların suyu buradaki kardan temin ediliyor” dedi.





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