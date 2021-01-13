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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Doğa beyaz örtüyle mest etti

Doğa beyaz örtüyle mest etti

Drone ile beyaz örtüye bürünen çam ağalarından görüntü

Kar Kalınlığı Çekim Kar Yağışı 

-Kar altıdaki doğadan ve yoldan geçen araçlar
-Drone ile çam ağaçlarından görüntü
-Öz çekim yapanlar
-Kar topu oynayanlar
-Vatandaş ile röportaj
-Kar altındaki alanlardan görüntü

( KARABÜK -DRONE) KARABÜK

- Karabük’te sabah saatleri başlayan kar yağışının ardından şehirler arası yol kenarlarında bulunan çam ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. Kentte bugün sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimler ve yol kenarından bulunan ağaçlar adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Belli aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının durması ile birlikte doğa adeta beyaza bürünürken, araçların üzeri de karla kaplandı. Adeta görsel bir şölen oluşturan beyaz örtülü çam ağaçları görenleri mest etti.
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