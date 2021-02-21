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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
DOBOJ - Bosna Hersek'in Doboj kentinde tekrarlanan yerel seçimde oy verme işlemi başladı

DOBOJ - Bosna Hersek'in Doboj kentinde tekrarlanan yerel seçimde oy verme işlemi başladı



: - Oylamadan detaylar Bosna Hersek 'in Srebrenitsa kentinde tekrarlanan yerel seçimde oy verme işlemi başladı - Boşnak aday Alija Tabakovic'i destekleyen partiler, seçimi boykot ediyorSREBRENİTSA (AA) - Bosna Hersek 'in doğusunda bulunan ve Temmuz 1995'te Müslüman Boşnak nüfusa yönelik soykırımın yapıldığı Srebrenitsa'da halk, tekrarlanan yerel seçimde sandık başına gidiyor.Kentteki kayıtlı 10 bin 439 seçmen yerel saatle 07.00 - 19.00'da oylarını kullanabilecek.Srebrenitsa'da 15 Kasım 2020'de yapılan yerel seçim, "usulsüzlük" gerekçesiyle Merkez Seçim Komisyonunca (CIK) iptal edilirken, Boşnak aday Alija Tabakovic'i destekleyen partiler, yurt dışı oylarının iptal edilmemesi ve demokratik ortamda gerçekleşmemesi nedeniyle seçimi boykot ediyor.Belediye başkanlığı için 4 adayın bulunduğu seçimde, Tabakovic'in yanı sıra mevcut Sırp Belediye Başkanı Mladen Grujicic de yarışıyor.Öte yandan bugün ülkenin Doboj kentinde de yerel seçimler tekrarlanırken, kentteki kayıtlı 50 bin 715 seçmen sandık başına gidiyor. - Srebrenitsa'daki seçimlerin iptali Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) bünyesindeki özel polis birlikleri, "yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle 1 Aralık 2020'de Srebrenitsa'da operasyon düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı."Benim Adresim: Srebrenitsa" inisiyatifi, seçim günü yaklaşık 200 kişinin sahte belgelerle oy kullandığını ve şehirdeki seçimin iptal edilmesi gerektiğini talep ederken, iddialar üzerine CIK da soruşturma başlattı.CIK, 21 Ocak'ta düzenlediği oturumda, Srebrenitsa'daki seçim merkezlerinin büyük çoğunluğunda çok sayıda seçmenin geçersiz belgelerle oy kullandığının kanıtladığına hükmederek seçimlerin iptaline karar verdi.

Usulsüzlük Yurt Dışı Yerel Seçimler İnisiyatif Yerel Seçim 

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