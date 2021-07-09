Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Dizi oyuncusuna uyuşturucudan gözaltı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Dizi oyuncusuna uyuşturucudan gözaltı

Dizi oyuncusuna uyuşturucudan gözaltı

Operasyon anında tuvalete dökülen uyuşturucunun toplanması

Adli Kontrol Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Zanlıların adliyeye sevk edilişi

( ADANA )- Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda aralarında "Sıfır Bir" dizisinin oyuncusunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı ADANA

- Adana’da polis ekiplerinin ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonda aralarında "Sıfır Bir" dizisinin oyuncusunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anında ise torbacıların uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalıştığı, polisin ise son anda buna engel olduğu görüldü.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Gün boyu devam eden operasyon kapsamında ekipler K.S. (28), S.A. (44), B.U.M. (44), H.Ö. (41) ve internette en çok izlenen diziler arasında olan ‘Sıfır Bir’ dizisinin oyuncularından C.Y.’yi (26) gözaltına aldı.Oyuncu C.Y.’nin ev ve arabasında yapılan aramada 560 sentetik ecza, 5 ecstasy ele geçirilirken, B.U.M.’den 74 gram sentetik kannabinoid, 15 ecstasy, 148 sentetik ecza, S.A.’nın evinde 44 kök kenevir, 2 pompalı tüfek, H.Ö.’den 395 gram sentetik cannabinoid, K.S.’den ise 96 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri satmadıklarını, sadece içici olduklarını söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. ve K.S. tutuklanırken diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a