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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakırlılar iftarda da ciğerden vazgeçmiyor

Diyarbakırlılar iftarda da ciğerden vazgeçmiyor

Ocak başından görüntü

Tron Astronomi 

-Ciğerden görüntü
-Ciğerin pişirilmesinden görüntü
-Hazırlanan paketlerden görüntü
-Murat Erdin röportajı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da vatandaşlar Ramazan ayında da ciğer kebabına yoğun ilgi gösteriyor. Korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerinin müşteri alımına kapalı olduğu kentte, vatandaşların ciğer özlemi paket servislerle gideriliyor. Tarihi, turizmi ve kültürüyle Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Diyarbakır, kendine has birçok yemekle gastronomide de adından söz ettiriyor. Birçok yemek çeşidinin arasından sıyrılıp gerek kahvaltıda gerekse diğer öğünlerde tercih edilen ciğer, kentin en çok tüketilen yemekleri arasında başı çekiyor. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda lokantalara gidemeyen vatandaşlar, ciğer özlemlerini paket servisleriyle gidermeye çalışıyor. İftardan en az 2 saat önce verilen siparişlerle paketler evlere ulaştırılıyor. Kentte, sadece bir noktada iftar saatinde en az 200 kiloya kadar ciğer yapılıyor. ''Günlük ortalama 200 kilogram ciğer tüketiyoruz” Yarım asırdır babadan gelen meslekle sektörün içinde olan Murat Erdin, Diyarbakır’ın ciğer ile bilindiğini ve Ramazan ayı süresince insanları ciğerden mahrum etmediklerini söyledi.

Erdin, ''Paket servisimizle devam ediyoruz. İftara son bir saat kala paket yoğunluğumuz daha fazla oluyor. Ramazan ayı boyunca 3 saat önceden siparişlerimizi alıyoruz. İftara 1 saat kala müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Ramazan ayı süresince ortalama günlük 150-200 kilogram ciğer tüketiyoruz. Bunların birçoğunu evlere paket gönderiyoruz. Gel al paket servisimiz var. Müşteri kendisi gelip alıyor. Bu kısıtlama süresinde bile insanlarımız ciğerden mahrum kalmıyor. Ciğer iftar saatinde ağır yemek değildir. Kuzu ciğeri olduğu için, günlük taze ciğer olduğu için ciğer ağır olmaz değildir. Ürünlerimiz hijyen kurallarına uygun olarak paketleniyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla siparişlerini veriyor, siparişlerini yetiştiriyoruz'' dedi.
(RK-YRT
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