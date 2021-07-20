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Diyarbakırlılar bayram sabahı Sur ilçesine akın etti
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakırlılar bayram sabahı Sur ilçesine akın etti

Diyarbakırlılar bayram sabahı Sur ilçesine akın etti

Sokaktan görüntü

Gölgeli Bayramlaşma 

-Gölgede oturanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da vatandaşlar bayramlaşmak için sokaklara indi, birçok vatandaş ise tarihi Sur ilçesinde gezerek bayramın tadını çıkarttı. Kurban Bayramının ilk günü sabahın erken saatlerinde vatandaşlar bayramlaşmak için sokaklara indi, birçok vatandaş ise tarihi Sur ilçesi Gazi Caddesinde gezmeye çıktı. Güneşten kaçan vatandaşlar ise gölgelik alanlarda serinleyerek bayramın tadını çıkartmaya çalıştı. Pandemiden dolayı bayramlaşmadan uzak kalan vatandaşlar, kısıtlamasız bu bayramın tadını çıkardı. (MB-AKK-Y)
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