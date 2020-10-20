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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Diyarbakırlı taş ustası bazalt taşından sanat eserleri çıkarıyor

Diyarbakırlı taş ustası bazalt taşından sanat eserleri çıkarıyor

Bazalt taşın işlenmesinden görüntü

Kesk Gesi 

-Yapılan eserlerden görüntü
-Bazalt taşlı tavladan görüntü
-Cuma Balıkçı RÖPORTAJI
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakırlı taş ustası Cuma Balıkçı, babasının yanında öğrendiği taş oyma sanatıyla Karacadağ bölgesinden getirdiği bazalt taşını işleyerek tavla, dama ve sehpa olarak kullanılabilecek çok yönlü esere dönüştürdü. Sur ilçesinde ikamet eden 50 yaşındaki Cuma Balıkçı, taş ustası olan babasının yanında küçük yaşlarda taş oyma sanatına merak sarıp ilgilenmeye başladı.
Merakını sanata dönüştüren Balıkçı, Karacadağ bölgesinden bazalt taşlarını evinde oluşturduğu atölyesine getirmeye başladı.
Balıkçı, kurguladığı motifleri taşa işleyip sehpa, vazo, masa, el değirmeni, abdestlik, oturmalık gibi eserlere dönüştürdü. Cuma Balıkçı, son olarak bazalt taşından tavla yapmayı düşündü. Karacadağ’dan getirdiği taşı tavla, dama ve sehpa olarak kullanılabilecek bir esere dönüştüren Balıkçı, emeğinin karşılığı verildiği taktide bazalt taşından yapılan tavlayı ve diğer eserlerini satabileceğini dile getirdi. "El emeğimin hakkını verseler, veririm" Bazalt taşı ustası Cuma Balıkçı, baba mesleğini sürdürdüğünü, babasının hem değirmen taşı ustası hem de bazalt taşı ustası olduğunu söyledi.

Surların ve evlerin yapıldığı teknikle eserlerini ortaya çıkardığını aktaran Balıkçı, "Yeni nesiller spiralle yapıyorlar, ben kabasını spiralle alıyorum, inceliğini komplesini çekiç ve murçla alıyorum. Bu tavlayı aklıma geldi yapayım dedim. Hem tavla olsun hem dama oynansın hem de sehpa olsun, Mekanizmalı, gittim Karacadağ tarafında bir tane taş buldum. Eski yöntemle hepsini oydum, bu eseri çıkardım. El emeğimin hakkını verseler, veririm. Emektir, bu yarın öbür gün tarihi eser sınıfına girer. Spiralle izi yok, makine izi yok. Hep elle oyduğumuz, hep değirmen çekiciyle yaptığımız, murç, keski ile yaptığım, hepsi bu” dedi.
(RK-
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