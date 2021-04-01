Diyarbakırlı kadınlar ipekten şal üreterek mesleği ayakta tutmaya çalışıyor

-Şal yapımından görüntü

-Yapılan şaldan görüntü

-Aslı Üstün röportajı

-Mevlüde Açık röportajı

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakırlı kadınlar, ipek şal üretim atölyesinde eğitim görerek hem mesleği ayakta tutuyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Türkiye’de ilk sıralarda yerini alan ve Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bölgenin önemli geçim kaynağı olan ipek böcekçiliğinden elde edilen kozalar, ipek ipliğinden sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümer Park Sosyal Destek Merkezinde yöresel şallara dönüşüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümer Parkta bulunan meslek edindirme merkezine gelen kadınlar, burada unutulmaya yüz tutmuş ipek şal atölyesinde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Atölyede eğitim görüp üretim yapan 12 kursiyer, 756 saatlik eğitimden sonra usta öğretici belgesini alarak Halk Eğitim Merkezlerine ve belediyeye başvurup usta öğretici olma imkanı buluyor. "Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatı" Atölyede usta öğretici olan Aslı Üstün, mesleki eğitim kursunda 12 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.



30 yıldır bu mesleği yaptığını kaydeden Üstün, "Burada ipek şallar, puşiler, peştamallar yapıyoruz. Kızlar buraya geldiklerinde hem meslek öğreniyorlar hem de ailelerine katkıda bulunuyorlar. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatı bu. Bir öğrenci günde 3 adet yapabiliyor. Bir öğrencinin tam usta olması için bir yıl zaman gerekiyor" dedi.

İpek dokuma atölyesine gelerek ipek şal dokuma eğitimi aldıklarını ifade eden kursiyer Mevlüde Açık, yaklaşık 1 yıla yakın bir süredir burada olduklarını kaydetti.

Açık, "Kademe kademe belgelerimizi alıyoruz. 756 saatimizi tamamladıktan sonra usta öğretici belgemizi alıp bir öğretim adayı oluyoruz. Şu anda belediye bünyesinde şal atölyesinde eğitimimizi alıyoruz. Usta öğretici belgemizi aldıktan sonra Halk Eğitim Merkezleri, belediye gibi yerlere başvurup öğretmen adayı oluyoruz. Bir şalı yapmamız yaklaşık çok hızlı ise yarım saat, eğer yeni başlamış biri ise en fazla iki günde bitirebiliyor. Bunlar kozadan elde edilen ipekten yapılıyor" diye konuştu.





loading...