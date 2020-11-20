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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

DİYARBAKIR - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

- Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semti - Polis ekiplerinin araçtan anons yapması - Esnafın işyerlerini kapatması - Polis ekiplerinin işyerlerini kontrol etmesi Diyarbakır 'da yeni Kovid - 19 tedbirleri uygulanmaya başlandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.İçişleri Bakanlığının, Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.
Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de Yenişehir ilçesi Ofis semtinde araçla anons yaparak esnafları bilgilendirdi.Ekipler, genelgede kapalı olması gerektiği belirtilen yerleri kontrol etti.

Koronavirüs Alışveriş Market Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

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