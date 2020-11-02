Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Yenişehir ilçesinin şahlanması için projeleri değerlendirdi

-Katılımcılardan görüntü

-Projelerden görüntü

-Münir Karaloğlu açıklaması

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( DİYARBAKIR ) -- Yenişehir ilçesinin dev projeleri masaya yatırıldı, startlar başladı DİYARBAKIR



- Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesine yönelik değerlendirme toplantısına katıldı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin yeni projelerle şahlanması için değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, kurum müdürleri ve amirleri katıldı.

Toplantıda Yenişehir Kaymakamı ve Beledi Başkan Vekili Murat Beşikçi, sorun ve sıkıntıları aktararak çözüm önerilerinde bulunurken, ardından ilçede yapılan dev başarılı projelerin slayt gösterimini yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, Yenişehir Belediyesinin sosyal belediyecilik olarak her yaşa hitap eden projeleri olduğunu söyleyen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Kaymakam Murat Beşikçi’yi tebrik etti. Vali Karaloğlu, “İnsanımıza dokunmamız, sahip çıkmamız lazım. Özellikle dezavantajlı guruplara, özel ihtimam göstermemiz gerekir, hem büyükşehir belediye ve ilçe belediyelerimizde sosyal belediyecilik anlamında güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Elbette ki Yenişehir ilçemizde sorunlu mahallelerimizde var, Çelikevler, Aziziye, mahallesi gibi sonradan oluşmuş plansız, ruhsatsız oluşmuş mahallelerimiz var. Buralarda hem alt yapı yapmakta hem de hayat stantlarını yükseltmekte zorlanıyoruz. Bunların bir kısmında kentsel dönüşüm planlamamız gerekiyor, bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerin çalışmaları var takip edeceğiz. Bir kısmını dönüştürmeden önce alt yapı sorunlarını da çözmeye çalışıyoruz. Eski hal şehir merkezinde kalmış, büyükşehir belediyesi olarak orada çalışma yürütüyoruz, orada her türlü iş yapan var, garip bir alana dönüşmüş, orayı kente yakışır bir mekana dönüştürmeyle ilgili şuanda proje çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yapacağımız çalışmalarla hem Diyarbakır genelinde hem de Yenişehir ilçemizde yaşam kalitesini yukarıya çektiğimiz, insanların bu şehirde yaşamaktan keyif aldıkları, bir il ve ilçeye dönüştürürüz diye temenni ediyorum” dedi.

(MB-AKK-Y)



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