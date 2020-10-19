Diyarbakır Valisi Karaloğlu muhtarlarla buluştu

-Muhtarlar derneği başkanı konuşması

-Vali Münir Karaloğlu konuşması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi. 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Anıt Parkta düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Vali Karaloğlu, Hevsel salonunda muhtarları kabul etti. Vali Münir Karaloğlu’na Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve temsilen 18 muhtar ziyarette bulundu. Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayan Vali Karaloğlu, görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu. Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır’daki bin 46 muhtarın ve ülkenin her coğrafyasında halka hizmet eden bütün muhtarların Muhtarlar Gününü tebrik ettiğini söyledi.



Vali Karaloğlu, "İdari sistemde ve demokraside ilk halkayı muhtarlar oluşturuyor. Halka en yakın olan muhtarlar mahallede devleti, devletin nezdinde de mahalleyi temsil ediyor. Kendi mahallelerinin ihtiyaçlarını hem kamu kurum ve kuruluşlarının nezdinde hem de belediyeler nezdinde takip etmek ve sonuçlandırmak muhtarların en önemli görevidir. Biz mahallelerimizdeki muhtarlarımızı devletin gören gözü, devletin işleyen eli, devletin söyleyen dili olarak görürüz Biz mahallelerde işlerimizi sizlerin üzerinden takip ederiz mahallelinin talebi de genel olarak sizin üzerinizden bize ulaşır Onun için gerçekten mahalle muhtarlarımızın idari sistem içerisindeki fonksiyonu çok önemlidir. Bunlarla birlikte mahallelerdeki kamu hizmetlerinin korunması çok önemlidir” dedi.

Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ise ülkede ilk muhtarlık teşkilatının kurulduğu gün olan 19 Ekimin 2015 yılından itibaren Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini belirtti.

Demir, bugünün Muhtarla Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanı ve hükümete şükranlarını sunduklarını dile getirdi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.



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