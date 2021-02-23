DİYARBAKIR - Uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı
- Operasyonun drone görüntüleri - Ekiplerin operasyon anı - Ele geçirilen uyuşturucular - Şüphelilerin emniyete götürülmesiDüzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattığı bildirildi. "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 16 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edilen açıklamada, bu yıl gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şunlar kaydedildi:"2021 yılında toplam 603 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 37 milyon lira olan 621 kilogram esrar, 2,5 kilogram metamfetamin, 1800 hap, 18 çeşitli çap ve ebatlarda silah ve bu silahlara ait 95 fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin lira ve 200 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 132 zanlı tutuklandı. Sokak satıcılarına yönelik kapsamlı çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir."
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