DİYARBAKIR - Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
- Kaza yerindeki ekipler - Hurdaya dönüşen otomobil - Yola düşen terlik - Cesetlerin ambulansa taşınmasıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Diyarbakır Viranşehir kara yolu 45. kilometre Bedro mezrasında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PV 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Cesetler, otopsi yapılmak üzere Çınar Devlet Hastanesine gönderildi.
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