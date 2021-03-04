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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

DİYARBAKIR - Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

- Toptancılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın - Yangın söndürüldükten sonra yapılan soğutma çalışmaları - Güvenlik önlemleri ve yangın söndürme çalışmaları izleyen vatandaşlar Diyarbakır 'da Toptancılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.Merkez Bağlar ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde 3 katlı bir iş yerinin depo olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri ve polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale ettiği yangın söndürüldü.Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.İş yerinde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çatı Katı Polis Bild 

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