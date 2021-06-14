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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 10 gözaltı

DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 10 gözaltı

- Ekiplerin adrese operasyon düzenlemesi Diyarbakır 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 10 gözaltıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, operasyonda silah, mühimmat ve yasak yayın ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde 3 Ekim 2020'de gerçekleştirilen Yıldırım - 7 Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller incelendi.İnceleme sonucu Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerindeki 12 adrese operasyon düzenlendi.
Terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, yardım ve yataklık yaptıkları, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen V.B, A.B, O.B, M.R.T, A.K, H.K, R.O, A.O. ve S.Y. isimli 9 şüphelinin yakalandığı operasyon sırasında, evden suç unsuru tabancayı çıkarmaya çalışan Z.O. adlı zanlı da gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 81 tabanca fişeği, 4 tabanca şarjörü ve 2 yasaklı yayın ele geçirildi.Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Akalan Terör Örgütü Gori Yardım ve Yataklık 

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