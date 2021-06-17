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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Terör operasyonunda yakalanan zanlılardan 1'i tutuklandı

DİYARBAKIR - Terör operasyonunda yakalanan zanlılardan 1'i tutuklandı

- Zanlıların sağlık kontrolüne götürülmesi Diyarbakır 'da terör operasyonunda yakalanan zanlılardan 1'i tutuklandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'da Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçesinde 12 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Jandarma Akalan Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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