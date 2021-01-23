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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü

Diyarbakır, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü

araçlardan görüntü

Polis Kuruyemiş Market Güvenlik Güçleri 

-polislerden görüntü
-uygulamadan görüntü
-sokaklardan görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da dün saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe bürürdü. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Ocak pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00'da başladı.
Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerine devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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