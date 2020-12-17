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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır polisinden görülmemiş hizmet: Kısıtlamada drone ile ilaç dağıtıldı

Diyarbakır polisinden görülmemiş hizmet: Kısıtlamada drone ile ilaç dağıtıldı

Dron görüntüsü

Polis Güvenlik Güçleri Yasaklar Polis Ekipleri 

-Drone ile ilac alan vatandaş
-Vatandaşın konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Eğil İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yasakları ihlal eden kişilerin tespiti için kullandıkları drone ile vatandaşların evlerine ilaç ulaştırdı. Ekiplerin çalışması büyük beğeni topladı. Diyarbakır’ın Eğil İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarında hem yasakları ihlal eden kişilerin tespiti hem de vatandaşın zorunlu ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek adına drone aracılığıyla çalışma yürüttü. Bu kapsamda güvenlik güçleri drone ile vatandaşların evine ilaç ulaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için annesinin ilacını almaya gidemediğini belirten vatandaş, polis ekiplerinin drone ile kendisine istenilen ilacı getirdiği için teşekkür etti. Vatandaşlar ilacı aldıktan sonra drone el sallayarak uğurladı. Ekiplerin çalışması vatandaşların takdirini topladı.
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