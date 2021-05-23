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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır polisi, kısıtlamada denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır polisi, kısıtlamada denetimlerini sürdürüyor

Sokaklardan görüntü

Polis Hafta Sonu Güvenlik Güçleri Gesi 

-Denetimden görüntü
-Polislerden görüntü
-Caddelerden görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü. Korona virüs ile mücadele nedeniyle 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır'da da devam ediyor. Diyarbakır’ın en işlek bölgesi olan Yenişehir ilçesi Ofis semti, kısıtlamalar nedeni ile sessizliğe büründü. Kent genelinde güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarında denetimlerine devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar dışında uygulamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.
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