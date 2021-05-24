Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünden detaylar - Diyarbakır annelerinden detaylar - Anne Ayten Elhaman'ın konuşması - Baba Abdullah Demir'in konuşmasıOturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor - Anne Ayten Elhaman: - "Mücadele edeceğiz ve inşallah evlatlarımızı alacağız" - Baba Abdullah Demir: - "Hiçbir gün oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 630'uncu gününde devam ediyor.Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

"HDP bizden evlatlarımızı aldı. Mücadele edeceğiz ve inşallah evlatlarımızı alacağız." diyen Elhaman, HDP'ye tepkisini dile getirdi.Elhaman, "O hainlere evladımı bırakmayacağım. 40 yıldır HDP, PKK bize zulüm yapıyor. Evlatlarımızı bizden alıyorlar. Yeter artık bu zulüm bitsin. Getirsinler evlatlarımızı. Evlatlarımızı istiyoruz. 40 yıl da geçse evladımı alacağım." dedi.
Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evlat nöbetini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.
Demir, "Evlat candır. Babanın, ananın, ailenin canı ciğeridir. Bayram yok, seyran yok. Evlat acısını Allah kimseye vermesin. Evlat acısı çok zor." diye konuştu.
Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, 6 yıldır evladına hasret olduğunu aktardı.Demir, "Hiçbir gün oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaçırılma Oturma Eylemi Allah Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement