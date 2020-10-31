Diyarbakır Milliyetçi Anneler Birliği evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

-Birlik üyelerinin ziyaretinden görüntü

-İpek Kayaalp açıklaması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır Milliyetçi Anneler Birliği, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti. Diyarbakır’da faaliyet gösteren Milliyetçi Anneler Birliği, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 1 yıldan fazla bir süredir HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Birlik üyeleri aileleri dinlerken, aileler, çocuklarının nasıl kandırıldığını ve kaçırıldığını anlattı. Birlik adına açıklama yapan İpek Kayaalp, bu haklı davada evlat acısı çeken, evlat nöbeti tutan annelerin her daim yanında olduklarını söyledi.



Annelerin acılarını paylaştıklarını belirten Kayaalp, "Gücümüzün doğrultusunda Milliyetçi Anneler Birliği olarak annelerimizi destekliyoruz. Temennimiz biran önce annelerimizin evlatlarına kavuşması. Terör örgütünü bir daha lanetliyoruz" dedi.

Birlik üyeleri aileleri dinledikten sonra çadırdan ayrıldı.



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