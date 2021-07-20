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Diyarbakır mezarlıklarında hüzünlü bayramlaşma
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır mezarlıklarında hüzünlü bayramlaşma

Diyarbakır mezarlıklarında hüzünlü bayramlaşma

Mezarlıktan görüntü

Belek Ziyaretçiler Bayramlaşma Hayırseverler Irak 

-Ziyaretçilerden görüntü
-Sebillerden görüntü
-Dua edenlerden görüntü
-Reşit Ebelek röportaj
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da binlerce vatandaş kent merkezindeki mezarlıklarda sabahın ilk ışıklarıyla yakınlarının mezarını ziyaret ederek kabri başında dualar okudu. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahın erken saatlerinde namazını kılan vatandaşlar, kent merkezindeki mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma için yola koyuldu. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar, mezar başındaki ağaçlara su verdi, mezarlık çevrelerinde temizlik yaptı. Kur’an-ı Kerim ve Fatihaların okunduğu kabirlere çiçek ve bayram şekerleri bırakıldı. Hayırseverler ziyaretçilere şerbet dağıttı Öte yandan Sur ilçesinde bulunan Mardin Kapı Mezarlığı'nda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara dağıtılması üzere hayırseverler tarafından sebillerle meyan kökü şerbeti dağıtıldı. Sebil dağıtımı yapan Reşit Ebelek, herkese ölmüşlerinin hayrına dağıttığını, bayram boyunca buna yapacağını kaydetti.

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