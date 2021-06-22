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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

Diyarbakır merkezli 5 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

Operasyondan görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Uyuşturucu Tacirleri Terör Örgütü 

-Zırhlı araçlardan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon, PKK ve KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan en büyük çaplı operasyon özelliği taşıyor DİYARBAKIR

- Diyarbakır merkezli 5 ilde Narko-Terör Finans-2 operasyonu başlatıldı. 105 şahsa yönelik 136 ayrı adreste başlatılan eşzamanlı aramalar sürüyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon, PKK ve KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan en büyük çaplı operasyon özelliği taşıyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terörün finans kaynağı olan uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucudan elde ettikleri gelirle PKK ve KCK terör örgütüne finansal destek sağlayan 34 şahıs yakalanmış, çıkarıldıkları mahkemece 33’ü tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Ekipler tarafından sabaha karşı Narko-Terör Finans-2 operasyonu başlatıldı. 105 şahsa yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Aydın illerini kapsayan 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyonun, Diyarbakır Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK ve KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan en büyük çaplı operasyon özelliği taşıyor. Operasyona jandarma özel harekat, jandarma komando ve jandarma narkotik ekiplerinden oluşan 62 tim bin 200 personel katılıyor. Hava destekli dev operasyon devam ediyor. (MB-YRT
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