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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı

Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı

Diyarbakır merkezli 5 ilde "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı - Ekiplerin operasyon için belirlenen adreslere gitmesi - Operasyonda ele geçirilen malzemeler - Operasyonda ele geçirilen kenevirlerin yakılması Diyarbakır merkezli 5 ilde "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı - Jandarma özel harekat, komando ve narkotik unsurlarından oluşan 1200 personelin katıldığı operasyon, 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik 136 adreste eş zamanlı sürüyorDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadeleye devam ediliyor. Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da bu sabah başlatılan "narkoterör finans" operasyonu, 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak sürüyor.Operasyona, jandarma özel harekat, komando ve narkotik unsurlarından oluşan 1200 personelin yer aldığı 62 tim katıldı.
Diyarbakır 'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan operasyon özelliği taşıyor.Operasyon devam ediyor.

Jandarma Uyuşturucu Komando Narkotik Terör Örgütü 

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