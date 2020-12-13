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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Kısıtlamada 'sokakların sakinleri' unutulmadı

DİYARBAKIR - Kısıtlamada 'sokakların sakinleri' unutulmadı

DİYARBAKIR - Kısıtlamada "sokakların sakinleri" unutulmadı - Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin sokak hayvanlarına mama getirmesi - Ekipler tarafından sokak hayvanları için dağıtılan mama ve yemler - Sokak hayvanlarının bırakılan mamaları yemesi Diyarbakır 'da kısıtlamada "sokakların sakinleri" unutulmadıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında sokak hayvanlarını da unutmadı.Kentteki sokak hayvanları, ekiplerce dağıtılan mama ve yemlerle karnını doyurdu.Ekipler, salgın süresince merkez Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde sokak hayvanlarının mama ihtiyacını gidermeye devam edecek.Zayıf ve güçsüz düşen hayvanlar da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kontrol altında tutulacak.

Koronavirüs Hayvan Irak Sokak Hayvanları Trol 

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