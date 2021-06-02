Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı

Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı

- Helikopterin havalanması - Helikopterden görüntülenen kenevir tarlaları - Kenevirlerin imhası sonucu alandan yükselen dumanlar - Helikopterdeki operasyon timi - Karadan yürütülen imha çalışmaları - Operasyonda, şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kök kenevir imha edildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli narko - terör operasyonu başlatıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi kırsalında titiz çalışmalar neticesinde tespit edilen 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko - Terör Operasyonu" başlattı.Operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de yer alıyor.Şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kök kenevirin tespit edilerek imha edildiği operasyon kapsamında bölgede uyuşturucu imal eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Belirlenen 26 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.Operasyon devam ediyor.

Uyuşturucu Koordinat Terör Operasyonu Narkotik Köpek Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Şırnak Ve Nusaybinde Operasyonlar TamamlandıŞırnak Ve Nusaybinde Operasyonlar Tamamlandı
Şırnak şehitlerini öperek uğurladılarŞırnak şehitlerini öperek uğurladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement