Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı

Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı

- Araçların operasyon bölgesine gidişi - Operasyon yapılması ve baskın anı - Zanlıların araca bindirilmesi - Olay yerindeki helikopterler - Askerlerin güvenlik önlemi almasıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli narko - terör operasyonu başlatıldı.Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan somut bağın deliller ile ortaya konulması, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu madde ile bunları gizleyenlerin bulunması, elde ettikleri kazanç ile terörü finans edenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla 45 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Buna yönelik Lice kırsalında "Eren - 2 Operasyonu" kapsamında "Şehit Jandarma Er Mahsuni Yılmaz Narko - Terör - Finans Operasyonu" başlatıldı.Hava destekli yürütülen operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve emniyet birimlerinden oluşan 50 operasyonel tim görev alıyor.45 şüphelinin gözaltına alınması için Diyarbakır , İzmir ve Adana'da belirlenen 60 adrese operasyon düzenleniyor.Söz konusu adreslerde dedektör köpeklerle de arama yapılıyor.

Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Yakalama Kararı Terör Operasyonu Dedektör Köpek 

İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Şırnak Ve Nusaybinde Operasyonlar TamamlandıŞırnak Ve Nusaybinde Operasyonlar Tamamlandı
Şırnak şehitlerini öperek uğurladılarŞırnak şehitlerini öperek uğurladılar
Yüksekovada Terör OperasyonuYüksekovada Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement