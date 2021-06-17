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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Karacadağ bölgesinde etçil çekirge görüldü

DİYARBAKIR - Karacadağ bölgesinde etçil çekirge görüldü

- Çekirgeden görüntü Diyarbakır 'da Karacadağ bölgesinde etçil çekirge görüldüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Karacadağ bölgesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor.Latince ismi "Saga ephippigera" olan büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge, Karacadağ bölgesinde görüntülendi.Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böcek türleriyle beslenen ve tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yiyen çekirgenin aslında çiftçi dostu olduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlukta görülen "Saga ephippigera" türü çekirgenin antenleriyle birlikte boyunun 25 santimetreyi bulduğunu belirten Satar, bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişiler tarafından panikle karşılanan türün korunması gerektiğini vurguladı.Satar, "Yapılan bilinçlendirme ve tanımlama çalışmaları sayesinde son yıllarda sayıları da arttı. Bu varlıkları korumamız lazım, çünkü zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yiyerek ekolojik sisteme büyük katkı sunuyorlar." diye konuştu.

Hippi Tarım Ekolojik Sayılar Gesi 

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