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DİYARBAKIR - Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

DİYARBAKIR - Jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

- Helikopterle trafik denetimi yapılması - Diyarbakır Kalesi ve surlar bölgesi - İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın' havadan incelemelerde bulunması - Denetim yapılan kara yolları Diyarbakır 'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da emniyet ve jandarma ekiplerince trafik yoğunluğunun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yapıldı.İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ardından kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı. Diyarbakır - Şanlıurfa, Diyarbakır - Elazığ ve Diyarbakır - Mardin kara yollarında, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önüne geçilebilmesi ve yoğunluğun izlenmesi için helikopterle denetim yapıldı.Denetime İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı.

Trafik Güvenliği Trafik Yoğunluğu Trafik Denetimi Polis Ekipleri Helikopter 

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