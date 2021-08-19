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Diyarbakır’ın yarım asırlık ayakkabı boyacıları
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’ın yarım asırlık ayakkabı boyacıları

Diyarbakır’ın yarım asırlık ayakkabı boyacıları

caddeden görüntü

Spor Ayakkabı İnsanoğlu Esnaf 

-boyacılardan görüntü
-ayakkabı boyanmasındsan görüntü
-Ömer Önerden röportaj
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR - ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan Nebi Cami önünde, yarım asırdır boya ve tamiratı yapan esnaf, Diyarbakır'ın sembolü haline geldi. Nebi Cami önünde bulanan boyacılardan Ömer Öner, 1986 yılından beri bu işle uğraştığını belirterek, "Biz burada ekmeğimizi kazanırken, Diyarbakır'ımızın kültürünü yaşatmaktan çok memnunuz. 35 yıldan beri ayakkabı boya ve tamiratı yapıyorum. Çocuğumu da bu meslek sayesinde okutuyorum. Yıllardan beri burada ayakkabı boyuyoruz tamir ediyoruz. Yaz itibariyle havaların sıcak olmasından dolayı genelde insanlar spor ayakkabı tercih ediyor.Kundura veya deri tarzı ayakkabılar az tercih edildiği için işlerimiz biraz düşüyor” dedi.
“Biz buranın sembolüyüz” İnsanoğlu var olduğu sürece bu iş hep var olacağını ifade eden Öner, ”Yaşadığımız sürece bu mesleğe devam edeceğim. Burada benimle birlikte bu işi yapan arkadaşlarımla Dağkapının bir sembolü haline geldik çok eskiden beridir buradayız benden daha eskiler de var.Biz burada herkes tarafından seviliyoruz işimizi düzgün yapıyoruz ve böyle olunca da güven kazanıyoruz. İnsanoğlu olduğu sürece insanlar deri ayakkabı giyecekler. Giydikleri ayakkabıların da mutlaka bir yeri çizilir astarı sökülür yine tamir edilir. Biz yaşadıkça bu işi yapacağız. İmkanım olsa işimi daha da büyütürdüm ama şartlar şuanda bu şekilde çalışmaya elverişli”diye konuştu.
(BK-SI-
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