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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır'ın 'UNESCO yüzü' tarihi yapılar

Diyarbakır'ın 'UNESCO yüzü' tarihi yapılar

Drone görüntüsü

Uzunlu Kalkan Balığı Kuş Bakışı Hükümdar Irak 

-Ongözlüden görüntü
-Dicle Nehrinden görüntü
-Dicle vadisinden görüntü
-Surlardan görüntü
-Erdebil köşkünden görüntü
-Hevsel bahçelerinden
-detay görüntü

( DİYARBAKIR -DRONE) DİYARBAKIR

- UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları ile Havsel Bahçeleri ve tarihi yapılar, drone ile havadan görüntülendi. Tarihe meydan okuyan yapılar, görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.33 medeniyete ev sahipliği yapan ve tarihi yapıları ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır, drone ile havadan görüntülendi. Mervaniler döneminde Diyarbakır hükümdarı Nizamüddevle Nasr tarafından yaptırılmış, üzerindeki kitabede 1065 yılına tarihlendirilen, on kesik kemer üzerinde inşa edilen bloklarla Dicle’nin iki yakasını birbirine bağlayan 178 metre uzunlukta, 5,6 metre genişlikteki On Gözlü Köprü, 180'den fazla kuş türünün yanı sıra susamuru, tilki, sansar, sincap ve kirpi gibi birçok memelinin barındıran 7 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen Hevsel Bahçeleri, birçok türküye konu olan Dicle Nehri kıyısında bulunan Kırklar Dağı, Erdebil Köşkü, kuş bakışıyla kalkan balığını andıran Diyarbakır surları ve Dicle Vadisi drone ile havadan görüntülendi.Tarihe meydan okuyup tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelen yapılar, görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.
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