DİYARBAKIR - İki otomobil çarpıştı: 4'ü ağır, 6 yaralı
- Kaza yerinden görüntüler - Kazaya karışan araçların çekiciye yüklenmesiDİYARBAKIR (AA) - Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Diyarbakır Bismil karayolu Başaklı Mahallesi civarında çalışma nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 BFD 453 plakalı otomobil ile 34 BAL 563 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada biri bebek 4 kişi ağır, 2 kişi hafif yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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