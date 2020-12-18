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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır’ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi

Seyir halindeki araçlar

Uçak Seferleri Hava Ulaşımı Hava Trafiği 

-Yoğun sis görüntüsü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis kentte kara ve hava trafiğini felç etti. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte bazı uçak seferleri iptal edildi. Diyarbakır’da dün sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte araç sürücülerinin sis ve uyarı dörtlü lambalarını yakıp hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşandı. Kentte yoğun sis nedeni ile bazı uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
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