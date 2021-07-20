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Diyarbakır havadan denetlendi
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır havadan denetlendi

Diyarbakır havadan denetlendi

Helikopterden görüntü

Karayolları Tatİl Helikopter 

-denetimden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da tatil süresince meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesi azaltılması maksadıyla havadan denetlendi. 19 Temmuz 2021 tarihinde icra edilen “Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı”nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kurban Bayramı süresince havadan helikopterle trafik denetimlerinin artırılması talimatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca tatil süresince meydana gelebilecek trafik kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesi ve azaltılması maksadıyla bugün Diyarbakır - Urfa, Diyarbakır - Silvan ve Diyarbakır - Ergani karayollarında havadan helikopter ile denetimler yapıldı, uygulama bayram süresi boyunca devam edecek.
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