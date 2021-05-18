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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

DİYARBAKIR - Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

- Buğday tarlasından görüntü - Diyarbakır 'da Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir'in çalışma odası - Mehmet Demir'in konuşması DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tarım sektörü temsilcileri ve çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek ve kredi borçlarının ertelemesine yönelik açıklamalarını sevinçle karşıladı. Diyarbakır 'da Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir AA muhabirine, açıklanan fiyatların geçen seneye göre çok iyi olduğunu belirtti.
Çiftçiler olarak fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren Demir, girdi maliyetlerinin de düşürülmesini beklediklerini söyledi.

Demir bölgede kuraklık yaşandığını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından bölgede kuraklıkla ilgili tespit çalışması yürütülüyor. Çiftçinin üretim yapabilmesi için bu konuda destek istiyoruz." dedi.

Tarım Çalışma Odası Muhabir Gesi 

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